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В Италии коронавирусом заразился начальник Генштаба

20:20, 08 марта 2020
Зарубежные новости
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Генерал Сальваторе Фарина продолжит исполнять свои обязанности / agenpress.it

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Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщает Agenpress.

«Я в порядке, нахожусь в изоляции в отдельной палате в соответствии с требованиями, предусмотренными медицинскими протоколами», - отметил Фарина.

Генерал также заверил, что продолжит исполнять свои обязанности, однако передаст часть полномочий своим коллегам.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что глава итальянского региона Пьемонт Альберто Чирио заразился коронавирусом.

Инфографика: УНИАН

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