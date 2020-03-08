В Италии коронавирусом заразился начальник Генштаба

По словам генерала Сальваторе Фарина, он чувствует себя хорошо.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Италии генерал Сальваторе Фарина заразился коронавирусом. Читайте такжеИталию призвали запретить своим гражданам выезжать за границу из-за коронавируса Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщает Agenpress. «Я в порядке, нахожусь в изоляции в отдельной палате в соответствии с требованиями, предусмотренными медицинскими протоколами», - отметил Фарина. Генерал также заверил, что продолжит исполнять свои обязанности, однако передаст часть полномочий своим коллегам. Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что глава итальянского региона Пьемонт Альберто Чирио заразился коронавирусом.

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