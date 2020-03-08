В Италии коронавирусом заразился начальник Генштаба
20:20, 08 марта 2020Зарубежные новости
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По словам генерала Сальваторе Фарина, он чувствует себя хорошо.
Генерал Сальваторе Фарина продолжит исполнять свои обязанности / agenpress.it
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Италии генерал Сальваторе Фарина заразился коронавирусом.
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Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщает Agenpress.
«Я в порядке, нахожусь в изоляции в отдельной палате в соответствии с требованиями, предусмотренными медицинскими протоколами», - отметил Фарина.
Генерал также заверил, что продолжит исполнять свои обязанности, однако передаст часть полномочий своим коллегам.
Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что глава итальянского региона Пьемонт Альберто Чирио заразился коронавирусом.
Инфографика: УНИАН
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