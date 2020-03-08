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Италию призвали запретить своим гражданам выезжать за границу из-за коронавируса

17:34, 08 марта 2020
Зарубежные новости
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Андрей Бабиш / REUTERS

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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"Я считаю, что важно, чтобы премьер-министр Джузеппе Конте призвал всех итальянцев вообще не покидать Италию... Понятно, что, к сожалению, Италия не может контролировать ситуацию", - отметил Бабиш.

Также премьер призвал вернуться домой всех чехов, которые находятся в Италии.

"Они (итальянцы - УНИАН) не должны ездить по Европе, потому что большинство случаев заражения в Германии, Франции и Испании... распространились из Италии", - сказал премьер Чехии.

Официально в Чехии зарегистрировали 26 случаев коронавируса. Большинство людей заразились во время поездки в Италию или через контакт с лицами, которые были в этой стране.

Инфографика: УНИАН

Как сообщал УНИАН, итальянское правительство закрыло на карантин Ломбардию и еще 14 провинций из-за распространения коронавируса.

Соответствующий указ 8 марта подписал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

В указе говорится о закрытии на карантин Ломбардии, где больше всего инфицированных, и еще 14 провинций, среди которых популярный для туристов город Венеция и экономический центр Милан.

Теперь приезжать в ряд провинций и оставлять их можно будет только по серьезным причинам, связанным, например, с работой или семейными обстоятельствами. Эти ограничения продлятся до 3 апреля.

Кроме того, во всей Италии приостановили работу театры и кинотеатры, отменили проведение демонстраций и других массовых мероприятий. Также в стране уже закрыты школы, детские сады и университеты минимум до середины марта.

В Италии коронавирусом заразились почти 6 тысяч человек, из них более 200 умерли.

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