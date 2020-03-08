Губернатор итальянского Пьемонта заразился коронавирусом

Губернатор Пьемонта заверил, что находясь дома в изоляции, сможет выполнять свои полномочия.

Глава итальянского региона Пьемонт Альберто Чирио заразился коронавирусом.

Об этом сообщает Rai news.

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Альберто Чирио сдал тест на коронавирус, который впоследствии оказался положительным. В связи с этим, как отмечает политик, он находится дома в изоляции вместе с женой и двумя детьми. При этом он утверждает, что никаких симптомов болезни у него нет.

Также губернатор Пьемонта заверил, что в таком режиме сможет выполнять свои полномочия.

«Я до сих пор могу находиться в прямом контакте с работой всего региона. Болезнь не отвлекает меня от управления регионом», - заявил Альберто Чирио в своем видеообращении.

Как сообщал УНИАН, правительство Италии приняло решение закрыть на въезд и выезд 12 провинций из-за коронавируса COVID-19.

Помимо Ломбардии и Венеции, на карантин закроют провинции Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Падуя, Тревизо, Асти и Алессандрия.