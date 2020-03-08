В России выявили новые случаи коронавируса

Заразившиеся находятся в Калининградской, Белгородской и Московской областях РФ.

Три новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией зарегистрированы в России за последние сутки.

Заразившиеся находятся в Калининградской, Московской и Белгородской областях РФ, пишет ТАСС.

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Все эти люди посещали Италию в течение последних двух недель, сообщили в российском оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации: один случай в Калиниградской области, один случай в Белгородской области, один случай в Московской области", - сказали в штабе.

Как сообщалось, по состоянию на утро 8 марта в мире зарегистрировали 106 тыс. 161 случай заболевания коронавирусом COVID-19, из них 3 тыс. 594 закончились смертью, а 59 тыс. 942 человека выздоровели.