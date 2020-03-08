В ЕС осталась всего одна страна без больных коронавирусом

Кроме того, вирус все еще не обнаружен в Черногории, Албании и Турции.

По состоянию на 8 марта случаи заражения коронавирусом COVID-19 зафиксированы в 26 странах Европейского союза из 27. Единственной страной, где болезнь еще не нашли, остается остров Кипр.

Читайте такжеВ Украине проверили на коронавирус все 20 подозрительных образцов - Минздрав

Об этом свидетельствуют данные карт распространения вируса при Университете Джона Хопкинса.

При этом в нескольких странах европейского региона, которые не входят в ЕС, подтвержденных случаев болезни также нет. В частости - в Черногории, Албании и Турции.

Напомним, по состоянию на утро 8 марта в мире насчитывается 106 165 больных коронавирусом. Жертвами болезни стали 3594 человека.