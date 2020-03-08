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В ЕС осталась всего одна страна без больных коронавирусом

13:46, 08 марта 2020
Зарубежные новости
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Коронавирус обосновался в странах ЕС / фото УНИАН

По состоянию на 8 марта случаи заражения коронавирусом COVID-19 зафиксированы в 26 странах Европейского союза из 27. Единственной страной, где болезнь еще не нашли, остается остров Кипр.

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Об этом свидетельствуют данные карт распространения вируса при Университете Джона Хопкинса.

При этом в нескольких странах европейского региона, которые не входят в ЕС, подтвержденных случаев болезни также нет. В частости - в Черногории, Албании и Турции.

Напомним, по состоянию на утро 8 марта в мире насчитывается 106 165 больных коронавирусом. Жертвами болезни стали 3594 человека.

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