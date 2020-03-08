В самолете с зараженной коронавирусом гражданкой Молдовы были украинцы

Состояние женщины, у которой был обнаружен коронавирус, стабильно тяжелое.

Власти Молдовы определили 45 пассажиров рейса из Милана, находившихся в салоне самолета с женщиной, у которой обнаружен коронавирус нового типа. Среди них есть украинцы.

Как сообщили на экстренном заседании, посвященном общественному здоровью, эти люди находятся в зоне высокого риска инфицирования и помещены на 14-дневный карантин. Их выезд за пределы Молдовы ограничат, пишет Newsmaker.

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Отмечается, что состояние женщины, у которой был обнаружен коронавирус, стабильно тяжелое. Женщина еще 29 февраля обратилась в Италии в больницу с высокой температурой. 4 марта ее состояние ухудшилось.

Через несколько дней она, несмотря на плохое состояние здоровья, покинула больницу и взяла билет на самолет в Молдову. При этом женщина не сообщила о своем состоянии ни пограничникам, ни бортпроводникам.

Премьер-министр Ион Кику назвал такое поведение безответственным. Власти Молдовы, по его словам, обращались к гражданам Молдовы, которые находятся за границей: "Мы говорили, что ждем всех дома, но призвали проявить ответственность. Здесь мы видим полную безответственность. Она поставила под угрозу жизни многих людей ", - сказал он.

Как сообщалось, первый случай коронавируса в Молдове обнаружили 7 марта.