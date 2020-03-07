цей матеріал доступний українською

На Мальдивах зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом

21:22, 07 марта 2020
Зарубежные новости
181 0
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Raajje.

Читайте такжеЭпидемия коронавируса в Италии: медикам-пенсионерам предписано воротиться к работе

Министр здравоохранения страны Абдулла Амин отметил, что двое сотрудников курорту Куреду получили положительный результат теста на вирус.

Отмечается, что сейчас курорт закрыт, а власти проводят "отслеживание контактов" на острове.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано на материковом Китае. За его пределами наибольшее число инфицированных в Южной Корее и Италии.

По состоянию на утро 7 марта в мире количество инфицированных новым типом коронавируса COVID-19 составляла более 102 тыс. людей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter