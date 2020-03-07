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В Беларуси заявили о выздоровлении первого пациента с коронавирусом

18:53, 07 марта 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава страны.

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Отмечается, что от COVID-19 был вылечен студент из Ирана, у которого первым в Беларуси диагностировали коронавирус. Его тест показал отрицательный результат на наличие коронавируса.

На сегодняшний день, отмечают в беларуском министерстве, пациент чувствует себя удовлетворительно. Выписка пациента запланирована на конец следующей недели. До конца срока карантина в больнице остаются также одногруппники и педагоги студента, за которыми наблюдают медики.

Все шесть пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", добавили в Минздраве Беларуси, чувствуют себя удовлетворительно.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано на материковом Китае. За его пределами наибольшее число инфицированных в Южной Корее и Италии.

3 марта в Черновцах подтвержден первый в Украине случай коронавируса – у мужчины, который с женой вернулся из Италии. Медики госпитализировали мужчину, а его жена находилась дома. Впоследствии из-за протестов соседей она согласилась на обсервацию.

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