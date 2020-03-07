В Китае разработали измерительный прибор для определения наличия коронавируса за полчаса

Этот новый продукт производит компания Yangshengtang Beijing Wantai, с конвейера которой ежемесячно будет сходить не менее 1 млн комплектов.

Группа исследователей из Сямэньского университета на востоке Китая создала измерительный прибор, который позволяет установить наличие коронавируса в организме человека всего за полчаса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Жэньминь жибао".

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По данным издания, новинка получила одобрение Государственного управления по контролю за медицинской продукцией КНР. Разработчики и их партнеры на безвозмездной основе направили 90 тыс. комплектов в больницы и медицинские центры провинции Хубэй, где зафиксирован очаг вспышки пневмонии.

Предполагается, что благодаря такому прибору существенно снизятся издержки и будет облегчен труд врачей при проведении медицинских анализов для лиц с подозрением на вирус.

Этот новый продукт производит компания Yangshengtang Beijing Wantai, с конвейера которой ежемесячно будет сходить не менее 1 млн комплектов.

Ожидается, что уже в ближайшее время многочисленные частные потребители и медицинские организации получат возможность применить прибор на практике.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Состоянием на 7 марта в мире было зарегистрировано 102 тыс. 186 случаев заболевания COVID-19, из них 3 тыс. 491 летальный, в то же время 57 тыс. 389 (56,2%) человек выздоровели.