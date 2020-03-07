Президент Польши подписал спецзакон о противодействии коронавирусу

Закон принят и подписан с целью более эффективного реагирования на случаи коронавируса.

Президент Польши Анджей Дуда подписал специальный закон о борьбе с распространением коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Польское радио.

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Соответствующий законопроект без внесения поправок был принят Сенатом 6 марта и направлен на подпись главе государства.

По словам Дуды, благодаря данному закону Польша будет более подготовлена и еще быстрее и эффективнее будет реагировать на случаи коронавируса.

Спецзаконом предполагается, в частности, что больные COVID-19, а также лица с подозрением на наличие такого вируса в организме могут подлежать дополнительной госпитализации. С целью противодействия распространению коронавируса работодатель может поручить сотруднику выполнение работы из дома.

Кроме того, новыми законодательными положениями на случай закрытия яслей, садика или школы предусматривается выплата родителям или опекунам дополнительной финансовой помощи на уход за детьми. Президент Польши сообщил о назначении примерно 3 млрд злотых на профилактические действия в связи с опасностью распространения коронавируса.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.

Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего инфицированных в Южной Корее и Италии.

3 марта в Черновцах подтвержден первый в Украине случай коронавируса – у мужчины, который с женой вернулся из Италии. Медики госпитализировали мужчину, а его жена находилась дома. Впоследствии из-за протестов соседей она согласилась на обсервацию.