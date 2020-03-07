Лидер правящей партии Италии заболел коронавирусом

Глава Демократической партии будет находиться на домашнем карантине.

У Николы Зингаретти – лидера Демократической партии Италии, которая входит в руководящую коалицию – обнаружили новый коронавирус.

Об этом сообщает Blog Sicilia.

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По словам Зингаретти, он проведет некоторое время на карантине у себя дома, откуда будет выполнять часть своей политической работы.

Зингаретти добавил, что и он, и его семья будут придерживаться всех предусмотренных при выявлении коронавируса протоколов.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном городе Ухань.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая наибольшее количество инфицированных в Южной Корее и Италии.

3 марта в Украине был подтвержден первый случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы.