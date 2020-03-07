Трое пациентов находятся в Липецке, один – в Санкт-Петербурге. Все они недавно вернулись из Италии.

В России выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на оперативный штаб.

Согласно данным штаба, трое пациентов находятся в Липецке, один – в Санкт-Петербурге. Все они недавно вернулись из Италии.

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Накануне стало известно о шести заболевших россиянах.

Всего в России выявлено 14 случаев заражения. Большинство больных посещали Италию. Один из пациентов сегодня выписан из госпиталя в Москве.

Из-за распространения нового вируса COVID-19 московские власти ввели режим повышенной готовности. Он предусматривает самоизоляцию на две недели людей, вернувшихся из Китая, Южной Кореи, Италии и других стран с высоким уровнем распространения инфекции. СМИ и пользователи соцсетей сообщают о первых штрафах для тех, кто вынужденно покинул домашний карантин. Полицейские выявляют их по камерам видеонаблюдения подъездов.