От коронавируса в Иране умерли 145 человек, инфицированных уже более 5800

Из общего количества инфицированных 1 тыс. 669 человек - выздоровели.

Число заразившихся коронавирусом в Иране, достигло 5 тыс. 823 человек, 145 больных скончались, 1 тыс. 669 - выздоровели.

Об этом сообщил представитель Министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур, сообщает агентство ИРНА.

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«За последние сутки выявлено 1 тыс. 076 новых случаев заражения коронавирусом, и в целом число заразившихся достигло 5 тыс. 823 человека. Общее количество жертв возросло до 145», - сказал он.

По словам чиновника, из общего числа заразившихся, 1 тыс. 669 человек - выздоровели.

Справка УНИАН. Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами Китая наибольшее количество инфицированных в Южной Корее и Италии.

3 марта в Украине был подтвержден первый случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы.

На сегодня в мире было зарегистрировано 102 тыс. 186 случаев заболевания COVID-19, из них 3 тыс. 491 летальный, в то же время 57 тыс. 389 (56,2%) человек выздоровели.