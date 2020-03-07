Президента Эстонии проверяют на коронавирус

Кальюлайд сдала анализы после визита в США.

Президент Керсти Кальюлайд, которая вернулась после недельного визита с США, в субботу, 7 марта, отказалась от участия в мероприятии в честь годовщины Конгресса Эстонии, поскольку она могла в Америке находится с зараженными коронавирусом в одном зале.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Postimees.

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В первой половине недели Кальюлайд принимала участие в Вашингтоне в конгрессе Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC), организаторы которого сообщили, что у двух участников был диагностирован коронавирус.

"Мы выясняем, находились на AIPAC мы вместе с зараженными в один день или в одном зале", - сказала пресс-секретарь президентской канцелярии Майлин Аасмяэ.

В течение всей поездки глава государства и сопровождающая ее делегация делала все необходимые меры предосторожности, постоянно проводилась дезинфекция и все шли повышенным требованиям гигиены. Ни у кого нет каких-либо симптомов, все здоровы.

Президентская канцелярия проконсультировалась с Департаментом здравоохранения и врачами и по их рекомендации было решено после прибытия в Таллинн сделать необходимые тесты, а после результатов следить за здоровьем людей.

Сегодня в программе было выступление президента на мероприятии в честь 30-летия Конгресса Эстонии, но поскольку к этому времени результаты теста еще не были готовы, чтобы минимизировать возможную опасность, президент решил отменить свой визит.

Кальюлайд вернулась в Эстонию в четверг.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевание было зафиксировано в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии.

3 марта в Украине был подтвержден первый случай коронавирус – у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы.

На сегодня в мире было зарегистрировано 102 тыс. 186 случаев заболевания COVID-19, из них 3 тыс. 491 закончились смертью, в то же время 57 тыс. 389 (56,2%) человек выздоровели.