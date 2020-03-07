Вспышка коронавируса среди чиновников Ирана: умерла депутат

Коронавирус был подтвержден у новоизбранной депутатки несколько дней назад.

Новоизбранная депутат парламента Ирана Фатима Рахбар умерла от коронавируса COVID-19 сегодня, 7 марта.

Об этом сообщает Tasnim.

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Отмечается, что несколько дней назад у Рахбар был подтвержден коронавирус, после чего ее доставили в больницу Масих Данешвари в Тегеране. Когда ее состояние ухудшилось, депутата пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Фатима Рахбар была избрана представителем от Тегерана на последних парламентских выборах. Она была членом партии исламской коалиции, консервативной политической партии.

Как сообщал УНИАН, в Иране из-за вспышки коронавируса решили закрыть все школы и университеты на неопределенный срок.

По последним данным, в Иране подтверждено 4747 случаев заболевания COVID-19, количество жертв коронавирус составляет 124 человека.