На Мальте зафиксировали первый случай коронавируса, заболела 12-летняя девочка

Инфицированная недавно вместе с семьей вернулась из Италии, где сейчас активно распространяется COVID-19.

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 был подтвержден на Мальте.

Об этом сообщает издание Malta Today.

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По словам министра здравоохранения страны Криса Ферна, коронавирус обнаружили у 12-летней девочки, которая недавно вместе с семьей посещала Италию.

Девочка вернулась на Мальту из Рима с родителями и сестрой в начале недели. 5 марта у нее появились симптомы, связанные с коронавирусом. Пройденный тест на COVID-19 дал положительный результат.

Членов семьи девочки поместили на карантин.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.

Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего инфицированных в Южной Корее и Италии.

3 марта в Черновцах подтвержден первый в Украине случай коронавируса – у мужчины, который с женой вернулся из Италии. Медики госпитализировали мужчину, а его жена находилась дома. Впоследствии из-за протестов соседей она согласилась на обсервацию.