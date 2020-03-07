В мире уже 102 тысячи инфицированных коронавирусом, тысячи жертв

В ВОЗ предположили, что распространение коронавируса будет наблюдаться и летом.

По состоянию на утро 7 марта в мире насчитывается уже 102 188 инфицированных новым типом коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса.

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Больше всего случаев заражения зарегистрировано на материковом Китае – 80 651, в Южной Корее – 6 767, в Иране – 4 747, в Италии – 4 636.

В то же время уже 3 491 пациент стал жертвой смертельной болезни; в частности 197 смертей подтверждено в Италии, 124 – в Иране.

Также сообщается, что от коронавируса удалось вылечить 57 389 пациентов.

Как сообщал УНИАН, вечером 6 марта в мире было зарегистрировано100 685 случаев заболевания COVID-19.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.

В ВОЗ предположили, что распространение коронавируса будет наблюдаться и летом.