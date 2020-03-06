В ВОЗ дали неутешительные прогнозы относительно коронавируса летом

По состоянию на вечер 6 марта в мире зарегистрировали уже 100 685 случаев заболевания COVID-19.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предполагают, что распространение коронавируса будет наблюдаться и летом.

Об этом на брифинге 6 марта сообщил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

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«Мы должны понимать, что вирус может сохранить способность распространяться. Бесполезно надеяться, что вирус попросту исчезнет летом. Мы надеемся, что так произойдет. Это было бы удачей. Но мы не можем делать такое предположение. И доказательств нет», – цитирует выступление Райана Радио Свобода.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на вечер 6 марта в мире зарегистрировали уже 100 685 случаев заболевания COVID-19.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.

Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.