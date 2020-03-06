цей матеріал доступний українською

В ВОЗ дали неутешительные прогнозы относительно коронавируса летом

20:53, 06 марта 2020
Зарубежные новости
1735 0
REUTERS

Об этом на брифинге 6 марта сообщил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Читайте такжеВ Чехии будут штрафовать на $130 тысяч за нарушение карантина по коронавирусу

«Мы должны понимать, что вирус может сохранить способность распространяться. Бесполезно надеяться, что вирус попросту исчезнет летом. Мы надеемся, что так произойдет. Это было бы удачей. Но мы не можем делать такое предположение. И доказательств нет», – цитирует выступление Райана Радио Свобода.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на вечер 6 марта в мире зарегистрировали уже 100 685 случаев заболевания COVID-19.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.

Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter