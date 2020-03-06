В мире уже более 100 тысяч больных коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По состоянию на вечер 6 марта в мире зарегистрировали уже 100 685 случаев заболевания COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса.

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Отмечается, что больше всего больных на материковом Китае – 80 573, в Южной Корее – 6 593, в Иране – 4 747, в Италии – 3 858.

Одновременно 3 411 пациентов стали жертвами недуга. В частности, в Италии зарегистрировано 148 смертей, в Иране – 124, в Южной Корее – 42.

55 753 пациентов удалось вылечить.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.

Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.