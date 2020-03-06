The Guardian: Психологи объяснили, как коронавирус COVID-19 создает панику и хаос

Эксперты уверяют, что распространение паники можно предотвратить, если власти быстро отреагируют на появление информационного вакуума относительно новой неизвестной угрозы.

Надвигающаяся новая болезнь, которая переступает через международные границы, становится источником тревоги. И это нормально. Но психологи предостерегают, что эпидемия коронавируса содержит все компоненты, чтобы погрузить общество в паническое состояние, если с ним не обращаться осторожно.

«Если посмотреть на исторические записи, то можно заметить, что когда начинаются вспышки новых болезней, они провоцируют высокий уровень тревоги, неопределенности и ужаса», - сказала The Guardian старший научный работник Центра Джона Хопкинса по безопасности здоровья Моника Шох-Спана.

«Страх будет нарастать, потому что это что-то незнакомое и у нас нет привычных контрмер вроде вакцин или лекарств», - добавила она.

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По мнению Шох-Спана, которая изучает реакции обществ на чрезвычайные события, нестабильность заразных болезней делает их особенно пригодными для роли агентов тревоги.

«Их нельзя увидеть или почувствовать на запах. В случае торнадо вы видите его. И вред наносится быстро. А когда речь идет о невидимом патогене, выявление и понимание его в руках только специально подготовленных специалистов, простые люди начинают волноваться», - добавила она.

Столкнувшись с угрозой, которая быстро движется, люди испытывают жажду к информации. Это дает власти возможность достучаться до людей, которые обычно игнорируют советы органов здравоохранения.

«Чиновники должны вести себя быстро и ловко, чтобы сделать научные объяснения как можно понятнее. Люди не слушают органы здравоохранения в солнечные дни, но в экстремальных условиях они становятся очень внимательными», - говорит ученый.

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Если же органы власти не реагируют достаточно быстро, появляется информационный вакуум, который неизбежно заполняется неточной информацией, слухами и дезинформацией от тех, кто заинтересован в продаже сомнительных продуктов или в том, чтобы посеять общественные конфликты.

Политический психолог из Университета Оксфорда Жибо Кю утверждает, что власти нужно учитывать так называемое «стадное поведение», которое может возникнуть в ходе кризиса из-за распространения тревоги в обществе. Другим проявлением тревоги может быть компульсивное поведение.

«Много людей в Азии верят, что они будут в безопасности, если носить маски. Если их нет, возникновение паники – это очень распространенный синдром», - сказала Кю, которая в январе проводила исследования в Китае.

По ее словам, компульсивное поведение может привести к провалу решения реальных проблем и заставить людей игнорировать другие меры безопасности, такие как частое мытье рук, соблюдение карантина. Кризисные ситуации также склонны давить на потребительские инстинкты людей. Об этом говорит профессор организованного поведения бизнес-школи INSEAD в Сингапуре Энди Яп.

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«Контроль – фундаментальная потребность в нашей повседневной жизни. Учитывая, что COVID-19 создает ощущение потери контроля, люди будут искать способ восстановить его», - пояснил ученый.

Накопление запасов различных продуктов, таких как дезинфекторы, маски и лапша быстрого приготовления, - вполне распространенный подход, который раздувают социальные сети и СМИ сообщениями о дефиците.

Когда появились сплетни о том, что Ухань был центральным узлом в производстве туалетной бумаги, люди начали панически скупать рулоны, создавая настоящий дефицит. Паника закончилась тем, что в Гонконге вооруженные грабители украли 600 рулонов туалетной бумаги.

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Ощущение, что мир стал страшным и нестабильным, может также обострить человеческие предубеждения или привести к стигматизации других людей или мест.

«Когда люди в таком состоянии, они начинают сортировать мир на безопасное и опасное население, безопасные и опасные места. Если начать указывать пальцем на источник проблемы, это может дать ощущение контроля и успокоения», - сказала Шох-Спана.