В Перу зафиксировали первый случай коронавируса

Заболел 25-летний мужчина.

Первый случай инфицирования китайским коронавирусом зафиксирован в Перу.

Об этом со ссылкой на президента страны Мартина Вискарру пишет Peru21.

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Заболел 25-летний мужчина. Он несколько недель назад посещал Испанию. Симптомы заболевания у него появились, когда он вернулся домой. Он обратился к медикам, которые диагностировали болезнь. Сейчас мужчина находится в больнице под наблюдением медиков.

Накануне сообщалось, что два пациента были госпитализированы в медицинский центр Alfredo Piazza и больницу Guillermo Almenara с лихорадкой, респираторным расстройством и другими симптомами. Новый коронавирус у них не был подтвержден.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - двенадцатимиллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами Китая больше заразившихся в Южной Корее и Италии.