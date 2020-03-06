В России зафиксировали шесть новых случаев коронавируса

Состояние пациентов, у которых в пятницу выявлен коронавирус, удовлетворительное.

В России за сутки зафиксировали шесть случаев коронавируса. Один из них - в нижнем Новгороде, пять - В Москве.

Об этом сообщили в оперативном штабе РФ, пишет "РИА Новости".

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Все вновь выявленные случаи коронавируса в Россию "завезены" из Италии, уточнили в оперштабе.

Отмечается, что состояние пациентов, у которых в пятницу выявлен коронавирус, удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.

Как сообщалось, по состоянию на утро 6 марта зарегистрировано 98 тыс. 387 случаев заболевания COVID-19, из них 3 тыс. 383 - летальные.