В Ватикане зафиксирован первый случай коронавируса
12:14, 06 марта 2020Зарубежные новости
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Положительный результат дал тест на коронавирус, проведенный одному из пациентов в четверг.
Иллюстрация REUTERS
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Ватикане.
Об этом сообщил в пятницу глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
По словам официального представителя Ватикана, положительный результат дал тест на коронавирус, проведенный одному из пациентов в четверг.
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"Подразделение по оказанию первой помощи продолжает функционировать. Управление здравоохранения и гигиены принимает меры для информирования компетентных итальянских органов", – говорится в сообщении Repubblica.it.
Как сообщалось, по состоянию на утро 6 марта зарегистрировано 98 тыс. 387 случаев заболевания COVID-19, из них 3 тыс. 383 - летальные.
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