цей матеріал доступний українською

Удален самый длинный человеческий зуб (фото)

12:33, 06 марта 2020
Зарубежные новости
598 0
Зуб достигал 39 мм / Скриншот

Читайте такжеНазваны пять "сигналов" наступившей старости

По словам врача, обратившийся к нему мужчина жаловался на зуб, сообщает Newsflare.

После удаления оказалось, что длина проблемного зуба почти в два раза превышала норму: средняя длина человеческих зубов — около 20 миллиметров.

Напомним, Книга рекордов Гиннесса называет самым длинным в истории зуб длиной 37,2 миллиметра, удаленный немецким стоматологом. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter