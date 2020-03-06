Удален самый длинный человеческий зуб (фото)

После удаления оказалось, что длина проблемного зуба почти в два раза превышала норму.

Стоматолог из индийского штата Мадхья-Прадеш удалил пациенту зуб длиной 39 миллиметров. Читайте такжеНазваны пять "сигналов" наступившей старости По словам врача, обратившийся к нему мужчина жаловался на зуб, сообщает Newsflare. После удаления оказалось, что длина проблемного зуба почти в два раза превышала норму: средняя длина человеческих зубов — около 20 миллиметров. Напомним, Книга рекордов Гиннесса называет самым длинным в истории зуб длиной 37,2 миллиметра, удаленный немецким стоматологом.

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