Удален самый длинный человеческий зуб (фото)
12:33, 06 марта 2020Зарубежные новости
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После удаления оказалось, что длина проблемного зуба почти в два раза превышала норму.
Зуб достигал 39 мм / Скриншот
Стоматолог из индийского штата Мадхья-Прадеш удалил пациенту зуб длиной 39 миллиметров.
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По словам врача, обратившийся к нему мужчина жаловался на зуб, сообщает Newsflare.
После удаления оказалось, что длина проблемного зуба почти в два раза превышала норму: средняя длина человеческих зубов — около 20 миллиметров.
Напомним, Книга рекордов Гиннесса называет самым длинным в истории зуб длиной 37,2 миллиметра, удаленный немецким стоматологом.
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