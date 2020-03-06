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В мире бушует коронавирус-убийца: свежие данные по числу жертв

09:01, 06 марта 2020
Зарубежные новости
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REUTERS

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на South China Morning Post.

Количество летальных случаев от COVID-19 составляет 3 тыс. 383. 55 тыс. 185 здоровели от заболевания, вызванного новым типом коронавируса.

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Напомним, 3 марта в Украине зафиксировали первый случай коронавируса. Мужчина вернулся в Черновицкую область после путешествия в Италию в конце февраля. В Украине проверяют 10 человек на новый коронавирус.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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