В Британии за сутки зафиксированы 30 случаев коронавируса, инфицированных уже 115 человек
В Великобритании количество заразившихся новым коронавирусом за сутки выросло на 30 случаев, увеличив число инфицированных до 115.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.
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В частности, сегодня подтверждены три новых случая заболевания в Шотландии.
25 случаев заболевания зафиксировали в Англии - в том числе 8 человек, которые заразились вирусом в Британии.
Министерство здравоохранения страны подтвердило, что сейчас в Лондоне зарегистрированы 25 случаев заболевания. Два новых случая выявили в Ливерпуле.
Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.
Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего инфицированных в Южной Корее и Италии.
3 марта в Черновцах подтвержден первый в Украине случай коронавируса – у мужчины, который с женой вернулся из Италии. Медики госпитализировали мужчину, а его жена находилась дома. Впоследствии из-за протестов соседей она согласилась на обсервацию.