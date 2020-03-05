В Британии за сутки зафиксированы 30 случаев коронавируса, инфицированных уже 115 человек

Количество зараженных COVID-19 в стране резко возросло.

В Великобритании количество заразившихся новым коронавирусом за сутки выросло на 30 случаев, увеличив число инфицированных до 115.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

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В частности, сегодня подтверждены три новых случая заболевания в Шотландии.

25 случаев заболевания зафиксировали в Англии - в том числе 8 человек, которые заразились вирусом в Британии.

Министерство здравоохранения страны подтвердило, что сейчас в Лондоне зарегистрированы 25 случаев заболевания. Два новых случая выявили в Ливерпуле.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.

Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего инфицированных в Южной Корее и Италии.

3 марта в Черновцах подтвержден первый в Украине случай коронавируса – у мужчины, который с женой вернулся из Италии. Медики госпитализировали мужчину, а его жена находилась дома. Впоследствии из-за протестов соседей она согласилась на обсервацию.