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Во Франции жертвами коронавируса стали уже шесть человек

19:19, 05 марта 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

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Так, зафиксированы еще две смерти от COVID-19. Умерли два человека в возрасте 64 и 73 лет.

По данным министерства здравоохранения Франции, в стране зарегистрировано 92 новых случая заражения коронавирусом, в результате чего общее число заболевших достигло 377 человек.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.

Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего инфицированных в Южной Корее и Италии.

3 марта в Черновцах подтвержден первый в Украине случай коронавируса – у мужчины, который с женой вернулся из Италии. Медики госпитализировали мужчину, а его жена находилась дома. Впоследствии из-за протестов соседей она согласилась на обсервацию.

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