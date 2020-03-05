Во Франции жертвами коронавируса стали уже шесть человек

Инфицированных COVID-19 в стране сейчас насчитывается 377 человек.

Количество жертв нового коронавируса во Франции увеличилось до шести.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

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Так, зафиксированы еще две смерти от COVID-19. Умерли два человека в возрасте 64 и 73 лет.

По данным министерства здравоохранения Франции, в стране зарегистрировано 92 новых случая заражения коронавирусом, в результате чего общее число заболевших достигло 377 человек.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.

Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего инфицированных в Южной Корее и Италии.

3 марта в Черновцах подтвержден первый в Украине случай коронавируса – у мужчины, который с женой вернулся из Италии. Медики госпитализировали мужчину, а его жена находилась дома. Впоследствии из-за протестов соседей она согласилась на обсервацию.