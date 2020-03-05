Коронавирус в Европе: в Греции и Нидерландах резко выросло число инфицированных

Вирус-убийца продолжает активно распространяться по европейским странам.

В Нидерландах и Греции резко увеличилось количество случаев заражения новым коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

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В частности, Нидерландский национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды сообщил, что количество зараженных COVID-19 выросло более чем вдвое - с 38 до 82 человек. О первом случае заболевания в стране сообщалось 27 февраля.

Тем временем в Греции число инфицированных коронавирусом увеличилось втрое. Так, в стране подтвердили 21 новый случай COVID-19 из числа туристов, находившихся в местах религиозного паломничества на Ближнем Востоке.

Таким образом, количество случаев коронавируса в Греции сейчас составляет 31.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.

Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего инфицированных в Южной Корее и Италии.

3 марта в Черновцах подтвержден первый в Украине случай коронавируса – у мужчины, который с женой вернулся из Италии. Медики госпитализировали мужчину, а его жена находилась дома. Впоследствии из-за протестов соседей она согласилась на обсервацию.