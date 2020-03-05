В ЮАР зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Больной и врач, который им занимался, самоизолировались.

В Южно-Африканской Республике зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

Об этом заявил министр здравоохранения страны Звели Мкхизе, сообщает Громадське со ссылкой на News24.

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«Пациент — 38-летний мужчина, который путешествовал по Италии с женой. Они входили в группу из 10 человек, которые вернулись в Южную Африку 1 марта», — заявил министр.

Мужчина обратился к терапевту 3 марта с симптомами лихорадки, головной болью, кашлем и болью в горле.

Больной и врач, который им занимался, самоизолировались.

Кроме того, медики устанавливают тех, с кем еще контактировал зараженный.

ЮАР стала третьей африканской страной к югу от Сахары, где подтверждены случаи заболевания. До этого были зафиксированы случаи заражения в Нигерии и Сенегале.

Отметим, по последним данным, количество инфицированных китайским коронавирусом в мире выросло до 95 416. С начала вспышки коронавируса от болезней, вызванных инфекцией, умерли 3 285 человек. В то же время 53 278 пациентам удалось выздороветь.