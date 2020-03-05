Умерла 74-летняя женщина, которая страдала также хроническим заболеванием и считалась пациенткой группы риска.

В Швейцарии зафиксирована первая смерть от коронавируса.

Об этом сообщает Deutsche Well.

В Лозанне умерла 74-летняя женщина, которая страдала также хроническим заболеванием и считалась пациенткой группы риска.

Читайте такжеВ Германии за сутки резко выросло число зараженных коронавирусом – заболевших уже 349 человек

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 году в самом густонаселенном городе Центрального Китая - двенадцатимиллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По состоянию на утро 5 марта в мире зарегистрировано 95 тысячи 416 случаев заболевания COVID-19, из них 3285 летальных.

На территории Европейского региона ВОЗ зарегистрировано 4 тысячи 250 случаев заболевания COVID-19 и 113 летальных случаев. В Украине зарегистрирован один случай заболевания коронавирусом. Заболел мужчина, вернувшийся из Италии в Черновцы.