Ученые назвали продукты, которые снимают стресс и улучшают сон
Американские ученые выяснили, что пребиотики также помогают справиться со стрессом и улучшают сон.
Исследователи провели эксперимент на крысах, пишет журнал Scientific Reports.
Одних животных кормили стандартной пищей, а других — теми же продуктами, но с добавлением пребиотиков. Параллельно крыс подвергали стрессу и отслеживали у них физиологические параметры до и после стресса, а также контролировали сон.
Читайте такжеДиетологи разрушили миф о рыбных консервах
Крысам давали высокие дозы четырех специфических пребиотиков, в том числе: галактоолигосахаридов, которые присутствуют в чечевице и капусте; полидекстрозы - пищевой добавки, часто используемой в качестве подсластителя; лактоферрина, обнаруженного в грудном молоке; и глобулярного белка молочного жира, которым богаты молочные продукты.
Результаты показали, что у тех крысы, которые придерживались пребиотической диеты, во время сна длиннее были периоды без быстрых движений глаз, а после стресса — наоборот, у них удлинялись периоды сна с быстрыми движениями глаз, что, как считается, имеет решающее значение для восстановления после стресса.
Крысы, употреблявшие стандартную пищу без пребиотиков, хуже восстанавливались после стресса.
Пребиотики — волокнистые компоненты пищи, которые не перевариваются и не усваиваются организмом человека, но служат пищей для нашего микробиома — полезных бактерий, живущих в кишечнике.
Ранее диетологи составили список продуктов, которые могут навредить здоровью, если их есть сразу после пробуждения на голодный желудок.