Ученые назвали продукты, которые снимают стресс и улучшают сон

Крысам в ходе эксперимента давали высокие дозы четырех специфических пребиотиков.

Американские ученые выяснили, что пребиотики также помогают справиться со стрессом и улучшают сон.

Исследователи провели эксперимент на крысах, пишет журнал Scientific Reports.

Одних животных кормили стандартной пищей, а других — теми же продуктами, но с добавлением пребиотиков. Параллельно крыс подвергали стрессу и отслеживали у них физиологические параметры до и после стресса, а также контролировали сон.

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Крысам давали высокие дозы четырех специфических пребиотиков, в том числе: галактоолигосахаридов, которые присутствуют в чечевице и капусте; полидекстрозы - пищевой добавки, часто используемой в качестве подсластителя; лактоферрина, обнаруженного в грудном молоке; и глобулярного белка молочного жира, которым богаты молочные продукты.

Результаты показали, что у тех крысы, которые придерживались пребиотической диеты, во время сна длиннее были периоды без быстрых движений глаз, а после стресса — наоборот, у них удлинялись периоды сна с быстрыми движениями глаз, что, как считается, имеет решающее значение для восстановления после стресса.

Крысы, употреблявшие стандартную пищу без пребиотиков, хуже восстанавливались после стресса.

Пребиотики — волокнистые компоненты пищи, которые не перевариваются и не усваиваются организмом человека, но служат пищей для нашего микробиома — полезных бактерий, живущих в кишечнике.

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