В Германии за сутки резко выросло число зараженных коронавирусом – заболевших уже 349 человек

Половина случаев коронавируса COVID-19 зафиксированы в земле Северный Рейн – Вестфалия.

В Германии за последние сутки зафиксировали 109 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает на своем сайте Институт Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости по стране.

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Накануне институт сообщал о 262 подтвержденных случаях. Таким образом, количество инфицированных коронавирусом в Германии возросло до 349.

Отмечается, что половина из них – 175 случаев – зафиксировано в земле Северный Рейн – Вестфалия. Также немало инфицированных коронавирусом выявлены на юге страны – в землях Баден-Вюртемберг (65) и Бавария (52).

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.

Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего инфицированных в Южной Корее и Италии.

3 марта в Черновцах подтвержден первый в Украине случай коронавируса – у мужчины, который с женой вернулся из Италии. Медики госпитализировали мужчину, а его жена находилась дома. Впоследствии из-за протестов соседей она согласилась на обсервацию.