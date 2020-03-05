В Иране закроют все школы и университеты из-за коронавируса
В Иране из-за вспышки коронавируса решили закрыть все школы и университеты на неопределенный срок.
Об этом заявил премьер-министр страны, передает IRNA.
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Также премьер сообщил, что власти Ирана утвердили Национальный план борьбы с коронавирусом. Теперь этот план должна одобрить Всемирная организация здравоохранения.
В свою очередь парламент государства решил приостановить свою работу из-за угрозы распространения коронавируса.
Как сообщал УНИАН, коронавирусом в Иране инфицированы по меньшей мере 23 члена парламента Ирана
По данным за вторник, 3 марта, в стране зафиксировано 2300 случаев заболевания, 77 из них – смертельные.
2 марта сообщалось, что в Иране из-за коронавируса умер член Совета целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Сейед Мохаммад.