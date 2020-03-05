"Больше не заразны": в Австрии выздоровели первые пациенты с коронавирусом

Всего в стране зарегистрировано 37 случаев заражения COVID-19.

В Австрии выздоровели два первых пациента, которые были заражены коронавирусом. Им разрешили покинуть больницу в Инсбруке.

Как пишет «Европейская правда», 24-летняя итальянка и ее знакомый того же возраста провели 10 дней в изоляции больнице в Инсбруке. В течение этих дней у них не было лихорадки, они и сдали два теста на коронавирус, которые оказались отрицательными.

Читайте такжеПервый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Словении«Это означает, что они поправились и пережили эту инфекцию, и они больше не заразны», – сказал глава инфекционного отделения больницы.

Министерство здравоохранения Австрии сообщило в четверг утром, что в целом в стране зарегистрировано 37 случаев коронавирус. Это означает, что с прошлой ночи добавилось восемь новых пациентов.

Семь новых случаев подтверждены в Нижней Австрии. Все они контактировали с лицами у которых подтвердился вирус раньше. Все они уже были дома на карантине. Еще один случай подтвержден в Вене.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

По информации Министерства здравоохранения Украины, на утро 5 марта в мире зарегистрировано 95 416 случаев заболевания COVID-19, из которых 3285 – летальные.

В Украине пока что зафиксирован только один случай заражения коронавирусом – 3 марта в Черновцах диагноз подтвержден у мужчины, который с женой вернулся из Италии. Медики госпитализировали мужчину, а его жена находится на обсервации.