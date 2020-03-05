Первый случай коронавируса в Европе было выявлен 24 января в Германии

33-летний мужчина подхватил вирус и передал инфекцию другим гражданам.

33-летний гражданин Германии, вероятно, был первым европейцем, который заразился новым коронавирусом и передал инфекцию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой Corriera dela Serra.

Читайте такжеПоявились свежие данные по новому коронавирусу

Так, немецкие врачи 5 марта опубликовали данные о пациенте в Медицинском журнале Новой Англии. У указанного мужчины 24 января появились респираторные симптомы и высокая температура. Вскоре симптомы ослабли и он вернулся на работу 27 января.

До того, 20 и 21 января, он присутствовал на совещаниях, на которые приехала его коллега из Шанхая, и которая находилась в Германии с 19 по 22 января без каких-либо проявлений болезни. Женщина почувствовала себя плохо уже во время обратного рейса в Китай, где 26 января у нее была выявлена положительная реакция на коронавирус.

27 января она сообщила немецким партнерам о своем положительном результате. После этого в Германии начали проверять контактировавших с ней людей, в том числе 33-летнего мужчину, у которого обнаружили положительный тест на вирус, хотя сейчас у него нет симптомов.

28 января у трех других сотрудников той же компании обнаружили положительный тест на вирус.

Авторы исследования считают, что инфекция, вероятно, передавалась во время инкубационного периода, когда симптомы были мягкими и неспецифическими.

"В данном контексте тот факт, что вирус был обнаружен в значительных количествах в мокроте человека даже в период реконвалесценции (выздоровления - УНИАН), создает проблему переноса вируса даже после исчезновения симптомов", - отметили медики.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.

Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего инфицированных в Южной Корее и Италии.

3 марта в Черновцах подтвержден первый в Украине случай коронавируса – у мужчины, который с женой вернулся из Италии. Медики госпитализировали мужчину, а его жена находилась дома. Впоследствии из-за протестов соседей она согласилась на обсервацию.