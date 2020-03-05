Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Словении

Инфицированный пациент прибыл в Словению через Италию из Марокко.

В Словении зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Там заболел мужчина, вернувшийся из Марокко.

Об этом сообщает «Европейская правда».

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Тестирование проводилось Люблянским институтом микробиологии и иммунологии, куда его перевезли на скорой помощи с видимыми признаками заболевания.

Мужчина в возрасте около 60 лет прибыл из Марокко на самолете до Италии, а затем продолжил путешествие в Словению на автомобиле.

Министр здравоохранения Алес Шабедер заявил, что семью мужчины забрали на карантин.

«Мы классифицировали их в различные группы в зависимости от риска заражения. Мы также делаем подробный обзор того, куда двигался пациент и с кем он контактировал. Это не мигрант из Африки. Событие ожидаемое, и система здравоохранения готовилась к ней, причин для паники нет», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

По информации Министерства здравоохранения Украины, на утро 5 марта в мире зарегистрировано 95 416 случаев заболевания COVID-19, из которых 3285 – летальные.

В Украине пока что зафиксирован только один случай заболевания коронавирусом – 3 марта в Черновцах диагноз подтвердили у мужчины, который с женой вернулся из Италии. Медики госпитализировали мужчину, а его жена находится на обсервации.