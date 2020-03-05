В Швейцарии зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

Во франкоязычном кантоне Во скончалась 74-летняя женщина.

В Швейцарии зафиксирована первая смерть от болезни, вызванной коронавирусом COVID-19.

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Как сообщается на сайте Федерального офиса общественного здоровья Швейцарии, скончалась 74-летняя женщина из кантона Во.

По состоянию на 4 марта в стране зафиксировано 58 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в Боснии и Герцеговине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.