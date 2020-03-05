В Швейцарии зафиксирован первый случай смерти от коронавируса
11:23, 05 марта 2020Зарубежные новости
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Во франкоязычном кантоне Во скончалась 74-летняя женщина.
В Швейцарии - первая смерть от COVID-19 / Иллюстрация REUTERS
В Швейцарии зафиксирована первая смерть от болезни, вызванной коронавирусом COVID-19.
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Как сообщается на сайте Федерального офиса общественного здоровья Швейцарии, скончалась 74-летняя женщина из кантона Во.
По состоянию на 4 марта в стране зафиксировано 58 случаев коронавирусной инфекции.
инфографика: УНИАН
Ранее сообщалось, что в Боснии и Герцеговине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
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