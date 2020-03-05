Коронавирус распространяется: в Боснии и Герцеговине зафиксирован первый случай заражения
11:08, 05 марта 2020Зарубежные новости
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Заразившимся оказался вернувшийся из Италии мужчина.
Иллюстрация / REUTERS
В Боснии и Герцеговине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, сообщает Reuters.
Случай зафиксирован в Республике Сербской.
Заразившимся оказался вернувшийся из Италии мужчина. После обнаружения симптомов его госпитализировали. Медики оценивают его состояние как хорошее.
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Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала это чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
За пределами Китая больше всего заразившихся, в Южной Корее и Италии.
Инфографика: УНИАН
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