Появились свежие данные по новому коронавирусу

Больше всего зараженных - на территории материкового Китая.

Согласно последней информации, по состоянию на утро 5 марта в мире коронавирусной инфекцией заразились 95 тыс. 231 человек.

От Covid-19 умерли уже 3 тыс. 284 человека, сообщает South China Morning Post.

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Больше всего зараженных — на территории материкового Китая, где с начала вспышки инфекции коронавирус диагностировали у более 80,4 тыс. пациентов. От болезни здесь умерли более 3 тыс. людей.

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщила о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с «высокого» до «очень высокого».