Угроза не миновала: в Китае может начаться вторая волна эпидемии коронавируса - ученые

По мнению ученого-эпидемиолога Бена Коулинга, восстановление обычной активности в стране может привести к началу второй волны эпидемии.

В Китае может начаться вторая волна эпидемии смертоносного коронавируса.

Об этом РИА Новости заявил глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг.

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Он отметил, что в Китае наблюдается положительная динамика в борьбе с коронавирусом: число новых случаев заражения снижается, а в стране постепенно восстанавливается обычная активность. Но как раз это, по его мнению, может привести к началу второй волны эпидемии.

При этом власти продолжают осуществлять достаточно строгие противоэпидемические меры по всей стране, заявил эксперт.

Также Коулинг считает, что главная опасность еще не миновала, поскольку не существует доказательств, что характеристики коронавируса изменились ни с точки зрения его передачи, ни в том, что касается его серьезности.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По состоянию на 4 марта в мире зарегистрировано 93 160 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 198 - летальные. Выздоровели 50 690 человек.