Израиль из-за коронавируса включил в "карантинный список" 8 стран

Теперь все, кто прибывает в Израиль из этих стран, будут помещены под домашний карантин на 14 дней.

Правительство Израиля в связи с распространением коронавируса Covid-19 приняло решение о внесении в "карантинный список" туристов из еще пяти европейских стран.

В список были включены Германия, Франция, Испания, Австрия и Швейцария, сообщает УП ссылкой на Reuters.

В этот список были Италия, Китай и Сингапур. Теперь все прибывшие в Израиль из этих стран будут помещены под домашний карантин на 14 дней.

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Также израильское Министерство здравоохранения призвало отменить все международные конференции в Израиле и запретил проведение собрания больше 5000 человек.

Всего в Израиле подтвердили 15 случаев коронавируса. Около 5000 израильтян, прибывших из "горячих точек" распространение вируса, находятся под домашним карантином.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По состоянию на 4 марта в мире зарегистрировано 93 160 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 198 - летальные. Выздоровели 50 690 человек.