В Италии из-за коронавируса закрыли все школы и университеты - СМИ
21:28, 04 марта 2020Зарубежные новости
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Согласно решению министерства, учебные заведения не будут работать до 15 марта.
REUTERS
В Италии из-за стремительного распространения коронавируса нового типа закрыли все школы и университеты.
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Как сообщает Deutsche Welle, министерство образования Италии объявило о решении закрыть школы и университеты по всей стране учитывая стремительное распространение коронавируса.
Согласно решению министерства, учебные заведения не будут работать до 15 марта.
Как сообщал УНИАН, число умерших в результате вспышки нового коронавируса в Италии возросло до 107 человек, а количество зафиксированных случаев заражения вирусом составляет почти 3 тыс. 90 человек.
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