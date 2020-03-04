В Италии из-за коронавируса закрыли все школы и университеты - СМИ

Согласно решению министерства, учебные заведения не будут работать до 15 марта.

В Италии из-за стремительного распространения коронавируса нового типа закрыли все школы и университеты.

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Как сообщает Deutsche Welle, министерство образования Италии объявило о решении закрыть школы и университеты по всей стране учитывая стремительное распространение коронавируса.

Согласно решению министерства, учебные заведения не будут работать до 15 марта.

Как сообщал УНИАН, число умерших в результате вспышки нового коронавируса в Италии возросло до 107 человек, а количество зафиксированных случаев заражения вирусом составляет почти 3 тыс. 90 человек.