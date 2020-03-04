В Италии от коронавируса погибли уже 107 человек - СМИ
20:26, 04 марта 2020Зарубежные новости
421 0
Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом составляет почти 3 тыс. 90 человек.
REUTERS
Количество погибших в результате вспышки нового коронавируса в Италии возросло до 107 человек.
Читайте такжеИталия планирует закрыть все школы и университеты из-за коронавируса
Как сообщает Reuters со ссылкой на Агентство гражданской защиты, за последние 24 часа количество погибших возросло на 28 человек.
В то же время, уровень зараженности новым коронавирусом демонстрирует небольшие признаки уменьшения.
В общем, количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом составляет почти 3 тыс. 90 человек.
При этом полностью излечились от вируса 276 человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter