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В Италии от коронавируса погибли уже 107 человек - СМИ

20:26, 04 марта 2020
Зарубежные новости
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REUTERS

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Как сообщает Reuters со ссылкой на Агентство гражданской защиты, за последние 24 часа количество погибших возросло на 28 человек.

В то же время, уровень зараженности новым коронавирусом демонстрирует небольшие признаки уменьшения.

В общем, количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом составляет почти 3 тыс. 90 человек.

При этом полностью излечились от вируса 276 человек.

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