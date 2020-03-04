BBC: В Израиле создали компьютер для установки в сердце человека

Крошечное цифровое устройство призвано собирать данные об органе, в котором находится, и помогать врачам.

Этот крошечный компьютер имплантируется прямо в человеческое сердце. Он может помочь 26 миллионам людей в мире, которые живут с сердечной недостаточностью. Устройство называется V-LAP. Оно собирает данные о кровяном давлении просто в правом предсердии.

Как сообщает BBC, эти данные мини-компьютер отправляет врачам, которые благодаря им могут назначить лучшее лечение.

«До сегодня мы не имели возможности получать такие данные. Но теперь мы можем назначить правильные лекарства на ранней стадии, что смягчит симптомы и радикально уменьшит необходимость идти в больницу», - пояснил доктор Захарий Вмннетт из клиники Хаммерсмит Имперского колледжа Лондона.

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В Великобритании одним из первых пациентов, которым установили компьютеры V-LAP в сердце, стал 71-летний мужчина по имени Эндрю. Соответствующую процедуру провели врачи клиники Хаммерсмит.

«Я думаю, чем больше информации есть у врачей, тем лучше», - убежден пациент.

Крошечное устройство создала компания Vectorious Medical Technologies из Израиля. В исходном состоянии компьютер имеет форму трубки, которая позволяет ему без проблем пройти через вены пациента. Врачи делают прокол между левым и правым предсердием. Попав в правильное место внутри сердца, устройство раскрывается, чтобы закрепиться.

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«Мы разработали собственную технологию, которая обеспечивает цифровую передачу данных без использования батареи», - говорит основатель и директор Vectorious Medical Technologies Орен Гольдштейн.

V-LAP заряжается от пояса, который пациент надевает снаружи. Искусственный интеллект анализирует данные и отправляет предостережение врачам. Клиника Хаммерсмит еще ищет добровольцев для продолжения клинических испытаний компьютера.