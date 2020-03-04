Италия планирует закрыть все школы и университеты из-за коронавируса
Итальянское правительство намерено закрыть все образовательные учреждения страны до середины марта из-за вспышки коронавируса.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.
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Некоторые из учебных заведений закроют уже завтра, остальные – с понедельника.
Отмечается, что школы были закрыты только на севере странах в районах, наиболее пострадавших от коронавируса.
Как сообщал УНИАН, в конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань.
Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.
28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с «высокого» до «очень высокого».
По состоянию на 4 марта количество зараженных новым коронавирусом в мире выросло до 92,5 тыс. пациентов. Covid-19 унес 3 тыс. 174 жизни.