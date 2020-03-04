Италия планирует закрыть все школы и университеты из-за коронавируса

По состоянию на 4 марта количество зараженных новым коронавирусом в мире выросло до 92,5 тыс. пациентов. Covid-19 унес 3 тыс. 174 жизни.

Итальянское правительство намерено закрыть все образовательные учреждения страны до середины марта из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

Читайте такжеВОЗ: смертность от коронавируса выше, чем от сезонного гриппа

Некоторые из учебных заведений закроют уже завтра, остальные – с понедельника.

Отмечается, что школы были закрыты только на севере странах в районах, наиболее пострадавших от коронавируса.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань.

Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с «высокого» до «очень высокого».

По состоянию на 4 марта количество зараженных новым коронавирусом в мире выросло до 92,5 тыс. пациентов. Covid-19 унес 3 тыс. 174 жизни.