Экстремал из Франции залез на небоскреб в Барселоне, чтобы привлечь внимание к коронавирусу (фоторепортаж)

"Человек-паук" Ален Робер поднялся на 142-метровый небоскреб "Глориес".

Французский альпинист-экстремал Ален Робер залез на 34-этажный небоскреб в Барселоне, чтобы привлечь внимание к проблеме смертельного коронавируса.

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Как сообщает издание Periodico.

"Человек-паук" поднялся на 142-метровый небоскреб "Глориес", известный также как башня "Агбар". Здание является 14-м по высоте в Испании.

Завершил свое восхождение Робер около 11:00 по местному времени, а затем спустился вниз, где его ждали спасатели и представители полиции.

Робер занимается восхождением на небоскребы с 1994 года. За это время он совершил около 130 подъемов на здания по всему миру, в том числе на самый высокий небоскреб, дубайскую башню "Бурдж-Халифа".

Как сообщал УНИАН, по последним данным ВОЗ, общее число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 90 870 человек и 3110 случаев смерти.