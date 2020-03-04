Экстремал из Франции залез на небоскреб в Барселоне, чтобы привлечь внимание к коронавирусу (фоторепортаж)
Французский альпинист-экстремал Ален Робер залез на 34-этажный небоскреб в Барселоне, чтобы привлечь внимание к проблеме смертельного коронавируса.
Читайте такжеВОЗ: смертность от коронавируса выше, чем от сезонного гриппа
Как сообщает издание Periodico.
"Человек-паук" поднялся на 142-метровый небоскреб "Глориес", известный также как башня "Агбар". Здание является 14-м по высоте в Испании.
Завершил свое восхождение Робер около 11:00 по местному времени, а затем спустился вниз, где его ждали спасатели и представители полиции.
Робер занимается восхождением на небоскребы с 1994 года. За это время он совершил около 130 подъемов на здания по всему миру, в том числе на самый высокий небоскреб, дубайскую башню "Бурдж-Халифа".
Как сообщал УНИАН, по последним данным ВОЗ, общее число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 90 870 человек и 3110 случаев смерти.