Для борьбы с коронавирусом нужно около 89 миллионов масок ежемесячно - ВОЗ

Ранее организация заявляла, что медицинские маски следует носить только больным коронавирусом и врачам.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает увеличить производство средств индивидуальной защиты на 40%, чтобы удовлетворить растущий мировой спрос в связи с распространением коронавируса COVID-19.

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Ежемесячно требуется около 89 млн масок, 76 млн перчаток для осмотра и 1,6 млн пар защитных очков. «Врачи, медсестры и другие работники, работающие на переднем крае, подвергаются опасности заражения от пациентов с COVID-19 из-за нехватки таких средств индивидуальной защиты, как перчатки, медицинские маски, респираторы, защитные очки, защитные маски, халаты и фартуки», - говорится в пресс-релизе ВОЗ, передает kommersant.

Ранее организация поясняла, что медицинские маски следует носить только больным коронавирусом и врачам.

По последним данным ВОЗ,общее число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 90 тыс. 870 человек, смертельных случаев — 3110.

«Во всем мире около 3,4% смертности от зарегистрированных случаев заражения COVID-19. Для сравнения, сезонный грипп обычно убивает гораздо меньше, чем 1% инфицированных»,— пояснил на пресс-конференции в Женеве директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Во многих странах мира страх перед коронавирусом вызвал ажиотажный спрос на средства гигиены.