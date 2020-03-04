В России из-за ситуации с короновирусом ввели запрет на вывоз медицинских масок

В списке также респираторы и очки, комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, бинты, вата, марля, медицинские перчатки и халаты, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства.

Правительство РФ запретило до 1 июня экспорт ряда медицинских изделий, в том числе масок.

Как сообщили УНИАН в правительстве России, в постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, говорится, что правительство намерено таким образом защитить интересы российских граждан и не допустить дефицита средств индивидуальной защиты на фоне ситуации с коронавирусом.

В списке также респираторы и очки, комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, бинты, вата, марля, медицинские перчатки и халаты, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства.

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Запрет не распространяется на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами одноразовых товаров для личного пользования.

При этом Минпромторг РФ отмечает, что Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией. Министерство напоминает, что для вируса характерны симптомы ОРВИ, переходящие в значительном количестве случаев в тяжелую пневмонию.

«В этих условиях правительство РФ продолжает принимать меры, которые позволяют защитить интересы российских граждан, а также не допускать возникновения дефицита в отношении отдельных видов средств индивидуальной защиты», - говорится в сообщении.

Отмечается, что прежде всего необходимо предотвратить так называемый «искусственный дефицит» масок, респираторов, противовирусных средств, которые спекулянты могут вывозить за рубеж.

Ранее сообщалось, что число зараженных новым коронавирусом в мире выросло до 92,5 тыс. пациентов.