В России из-за ситуации с короновирусом ввели запрет на вывоз медицинских масок
Правительство РФ запретило до 1 июня экспорт ряда медицинских изделий, в том числе масок.
Как сообщили УНИАН в правительстве России, в постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, говорится, что правительство намерено таким образом защитить интересы российских граждан и не допустить дефицита средств индивидуальной защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
В списке также респираторы и очки, комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, бинты, вата, марля, медицинские перчатки и халаты, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства.
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Запрет не распространяется на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами одноразовых товаров для личного пользования.
При этом Минпромторг РФ отмечает, что Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией. Министерство напоминает, что для вируса характерны симптомы ОРВИ, переходящие в значительном количестве случаев в тяжелую пневмонию.
«В этих условиях правительство РФ продолжает принимать меры, которые позволяют защитить интересы российских граждан, а также не допускать возникновения дефицита в отношении отдельных видов средств индивидуальной защиты», - говорится в сообщении.
Отмечается, что прежде всего необходимо предотвратить так называемый «искусственный дефицит» масок, респираторов, противовирусных средств, которые спекулянты могут вывозить за рубеж.
Ранее сообщалось, что число зараженных новым коронавирусом в мире выросло до 92,5 тыс. пациентов.