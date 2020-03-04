Министр промышленности Ирана заболел коронавирусом

Коронавирусом инфицированы по меньшей мере 23 члена парламента Ирана.

У министра промышленности, горной добычи и торговли Резы Рахмани выявлено заражение коронавирусом COVID-19.

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Как сообщает YenisSafak со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сообщили иранские власти.

Отмечается, что коронавирусом инфицированы по меньшей мере 23 члена парламента Ирана. По данным за вторник, 3 марта, в стране зафиксировано 2300 случаев заболевания, 77 из них – смертельные.

2 марта сообщалось, что в Иране из-за коронавируса умер член Совета целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Сейед Мохаммад.