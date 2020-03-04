Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
14:08, 04 марта 2020Зарубежные новости
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Подростки реже заболевают коронавирусом из-за особенностей своей иммунной системы.
Иллюстрация REUTERS
Меньше всего заражению китайским коронавирусом 2019-nCoV подвержены дети и подростки.
Об этом свидетельствуют результаты исследований ученых, пишут "Известия".
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По данным китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, на долю детей и подростков (до 19 лет) приходится в общей сложности всего 2% от числа заболевших.
Подростки реже заболевают из-за особенностей своей иммунной системы.
Основную группу риска составляют люди старше 60 лет, которые более подвержены другим заболеваниям.
Как сообщалось, число зараженных новым коронавирусом в мире выросло до 92,5 тыс. пациентов.
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