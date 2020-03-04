Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Подростки реже заболевают коронавирусом из-за особенностей своей иммунной системы.

Меньше всего заражению китайским коронавирусом 2019-nCoV подвержены дети и подростки.

Об этом свидетельствуют результаты исследований ученых, пишут "Известия".

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По данным китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, на долю детей и подростков (до 19 лет) приходится в общей сложности всего 2% от числа заболевших.

Подростки реже заболевают из-за особенностей своей иммунной системы.

Основную группу риска составляют люди старше 60 лет, которые более подвержены другим заболеваниям.

Как сообщалось, число зараженных новым коронавирусом в мире выросло до 92,5 тыс. пациентов.